Генпрокуратура Киргизии начала расследование по факту конфликта на границе с Таджикистаном

БИШКЕК, 29 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Киргизии начала досудебное производство по факту конфликта на границе с Таджикистаном по статье "Преступление против мира" уголовного кодекса страны.

"29 апреля 2021 года данный факт Генеральной прокуратурой Киргизской Республики зарегистрирован в автоматизированной информационной системе "Единый реестр преступлений и проступков" по признакам преступления, предусмотренного статей 380 Уголовного кодекса Киргизской Республики (преступление против мира)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что расследование досудебного производства поручено межведомственной следственной группе из числа сотрудников Государственного комитета национальной безопасности, МВД и Военной прокуратуры Киргизии.

По последним данным Минздрава республики, количество пострадавших во время конфликта на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 84 человек, трое человек погибли, в том числе ребенок 2008 года рождения. По данным СМИ, также среди погибших - военнослужащий погранслужбы.