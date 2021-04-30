Блинкен заявил, что отправится на Украину на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил телекомпании CBS, что отправится на Украину на следующей неделе.

"Госсекретарь Блинкен сообщил CBS, что он отправится на Украину на следующей неделе на фоне растущей напряженности с Россией", - написала в четверг в Twitter журналист телеканала Нора О'Доннелл.

Одновременно с этим CBS выпустила в эфир фрагмент интервью с Блинкеном, в котором тот заявил, что Соединенные Штаты фиксируют отвод Россией части войск от границы с Украиной. "На границе с Украиной было сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия фактически вторглась [в страну]. <...> Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить", - утверждал шеф американской дипломатии. Полная версия интервью будет показана в эфире CBS в воскресенье.

В понедельник Госдепартамент не стал комментировать корреспонденту ТАСС информацию о том, что американский президент Джо Байден намерен в мае отправить на Украину Блинкена. "На данный момент у нас нет поездок, о которых мы могли бы объявить", - отметили тогда в пресс-службе. Там также не стали отвечать на вопрос, намерен ли госсекретарь сразу после Киева отправиться в Москву. В четверг внешнеполитическое ведомство пока не ответило на просьбу предоставить дополнительные детали поездки.

По информации телекомпании CNN, визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам США по НАТО, что Вашингтон не намерен отказываться от жесткого курса в отношении Москвы на российско-американском саммите, который может пройти в начале этого лета. Идею проведения саммита летом в Европе выдвинул в телефонном разговоре с Путиным 13 апреля Байден. Глава администрации США сам рассказал об этом позднее репортерам.