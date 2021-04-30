Киргизия и Таджикистан создадут совместную группу по урегулированию на границе

БИШКЕК, 30 апреля. /ТАСС/. Киргизия и Таджикистан договорились о создании совместной группы по урегулированию конфликтной ситуации на границе двух республик. Об этом сообщило в пятницу киргизское внешнеполитическое ведомство.

"Стороны договорились о создании совместной рабочей группы из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти двух стран с целью реализации намеченных мер и создания соответствующих стабилизирующих условий для проведения дальнейшего плодотворного переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств", - говорится в сообщении. По данным киргизского МИД, такое решение было принято в ходе встречи рабочих групп двух государств.

Киргизскую делегацию на переговорах, которые прошли на пограничном КПП "Кызыл-Бел - Гулистон", возглавлял полпред правительства в Баткенской области республики Омурбек Суваналиев, таджикскую - председатель Госкомитета национальной безопасности Саймумин Ятимов.

"Также была достигнута договоренность о продолжении переговорного процесса по стабилизации обстановки на приграничных участках Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана", - отмечает МИД.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте 2021 года, делегации возглавляли председатели государственных комитетов национальной безопасности Таджикистана и Киргизии. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов.