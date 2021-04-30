Киргизия эвакуировала из зоны столкновений с Таджикистаном более 2,5 тыс. своих граждан

БИШКЕК, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Киргизии эвакуировали в безопасные места из зоны конфликта на границе с Таджикистаном более 2,5 тыс. человек. Об этом сообщает в пятницу представительство Красного Полумесяца в республике.

По сведениям организации, в общей сложности из района боевых столкновений между военнослужащими двух стран были эвакуированы 2 726 местных жителей.

"Команда Красного Полумесяца Кыргызстана в городе Баткен (областной центр Киргизии) продолжает обеспечивать питание и психологическую поддержку эвакуированным в пунктах временного размещения", - говорится в сообщении. Среди эвакуированных в основном женщины и дети, которых разместили в школах и в спорткомплексах Баткенской области.

Ситуация на границе двух государств в районе водозабора "Головной", который каждая из сторон считает своей территорией, обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных сел двух стран. 29 апреля произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Власти Киргизии заявляют, что таджикские военнослужащие в ходе боестолкновения применяли пулеметы и минометы. Ближе к вечеру стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений в места постоянной дислокации. Бишкек и Душанбе сообщают о большом количестве пострадавших: по последним данным, в частности, с киргизской стороны погибли 13 человек и более 100 получили ранения.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано около 580 км. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте 2021 года, делегации возглавляли председатели государственных комитетов национальной безопасности Таджикистана и Киргизии. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов.