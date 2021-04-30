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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

Глава МИД Таджикистана заявил, что республика не намерена никому уступать свои земли

Сироджиддин Мухриддин провел переговоры с коллегой из Киргизии Русланом Казакбаевым о ситуации на границе двух стран

ДУШАНБЕ, 30 апреля. /ТАСС/. Таджикистан не уступит принадлежащую ему землю, но намерен решать вопросы путем переговоров, заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в прошедшем в четверг разговоре с коллегой из Киргизии Русланом Казакбаевым о ситуации на границе двух стран. Слова министра передает в пятницу департамент информации Министерства иностранных дел Таджикистана.

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"Таджикистан никогда не поступится землями, исконно и по праву принадлежащими ему", - заявил глава дипведомства Таджикистана.

По данным МИД республики, главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили сложившуюся сложную ситуацию в приграничных районах Таджикистана и Киргизии. В ходе разговора Мухриддин подчеркнул, что Таджикистан намерен решать вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией линии таджикско-киргизской границы, переговорным путем и с учетом своих национальных интересов.

В департаменте отметили, что в ходе беседы министры отметили "недопустимость попыток провокаций со стороны отдельных заинтересованных лиц, которые ведут к дальнейшей эскалации ситуации", что может привести к возникновению новых инцидентов и жертвам среди мирного населения двух стран. При этом коллеги согласились о необходимости "проявлять твердую политическую волю".

Теги
КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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