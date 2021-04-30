Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана прекратился спустя двое суток

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Вооруженный конфликт на границе между Киргизией и Таджикистаном, начавшийся на этой неделе из-за доступа к водозабору, за минувшие сутки урегулирован. Стороны прекратили огонь, отвели воинские подразделения и подсчитывают ущерб.
Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, при этом около 400 км до сих пор не делимитированы и не демаркированы, а на некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями. Однако последнее противостояние можно назвать одним из самых серьезных и по количеству жертв, и по масштабу ущерба.
Точные данные все еще продолжают поступать, но уже известно, что с обеих сторон погибли не менее 30 человек, пострадали около 200. Свыше 7 тыс. жителей Баткенской области Киргизии эвакуированы.
Глава киргизского МИД Руслан Казакбаев обратился к ООН с предложением переориентировать часть гуманитарных проектов на помощь в восстановлении пострадавшего региона.
Конфликт из-за воды
Ситуация на границе обострилась в среду. Конфликт между жителями двух приграничных районов - Исфаринского в Таджикистане и Баткенского в Киргизии - начался из-за доступа к водораспределительному пункту. Изначально они закидывали друг друга камнями, а затем пустили в ход охотничье оружие. В четверг к середине дня все переросло в перестрелку между военными с применением минометов и пулеметов.
Эскалация продолжалась до вечера четверга, причем перестрелки к вечеру шли уже в двух приграничных с Таджикистаном районах - Баткенском и Ляйлекском. По данным Бишкека, Таджикистан вел огонь по нескольким киргизским погранзаставам. Киргизские пограничники захватили заставу на таджикской территории. Источник в силовом блоке Таджикистана сообщал, что "все силовые ведомства переведены на казарменное положение". Погранслужба Госкомитета нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) заявляла, что Бишкек и Душанбе стягивают дополнительные силы в зону конфликта.
К вечеру четверга в обеих странах создали комиссии по урегулированию ситуации, их участники немедленно выехали на место столкновений. Главы МИД двух государств по телефону договорились о прекращении огня и отводе подразделений в места постоянной дислокации. К ночи стрельба прекратилась, но утром вновь стали поступать сообщения о нарушении режима тишины. Однако уже в пятницу днем полномочный представитель правительства Киргизии в Баткенской области Омурбек Суваналиев заявил, что ситуация полностью стабилизирована.
Разговор президентов
Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров в пятницу по телефону обсудили ситуацию на границе. Главы государств согласились продолжить диалог для делимитации границы и подчеркнули "важность последовательного выполнения достигнутых договоренностей, направленных на нормализацию ситуации и недопущение ее эскалации, в частности по полному прекращению огня и отводу войск с линии границы в установленное время".
Также достигнуты договоренности о проведении заседания межправительственной комиссии сторон по вопросам делимитации и демаркации 1 мая в городе Баткене в Киргизии. Рахмон пригласил президента Киргизии посетить с официальным визитом Таджикистан в ближайшее удобное время, Жапаров приглашение принял.
Позже Жапаров выступил с обращением к народу. "Несмотря на наши усилия по поддержанию мира и стабильности, некоторые силы спровоцировали беспорядки на кыргызско-таджикской границе. Вот уже два дня мы прилагаем все усилия для сохранения единства и солидарности народов Кыргызстана и Таджикистана, не допуская усугубления конфликта", - отметил глава киргизского государства. При этом он не уточнил, о каких именно силах идет речь.
Ущерб и помощь
Правительство Киргизии сообщило в пятницу, что свыше 7 тыс. жителей республики эвакуированы из зоны конфликта, в частности из приграничных с Таджикистаном сел Кок-Таш, Ак-Сай, Таш-Тумшук, Уч-Добо, Мин-Урук, Мин-Булак, Паска-Арык, Самаркандек, Достук, Кызыл-Бел и Кара-Бак Баткенской области. Более 6 тыс. человек "размещены у родственников". "Эвакуированные жители находятся в безопасном месте и обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости", - говорилось в сообщении.
Глава МИД Киргизии в разговоре со спецпредставителем генерального секретаря ООН по Центральной Азии Натальей Герман предложил международной организации оказать республике содействие в восстановлении пострадавшей Баткенской области, где имеются "внутренне перемещенные лица и разрушения инфраструктурных объектов и жилья". Герман в свою очередь заверила, что ООН готова оказать техническую помощь "сторонам конфликта в реализации достигнутых между ними договоренностей в рамках существующих региональных и двусторонних программ".
Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин также провел телефонный разговор с Герман, которая сообщила ему о готовности генсека ООН оказать содействие в мирном разрешении ситуации. Спецпредставитель сообщила, что генсек ООН внимательно следит за событиями на таджикско-киргизской границе и рад объявлению режима прекращения огня.
Мухриддин отметил важность усилий по урегулированию ситуации, в том числе разговора президентов двух стран, встреч премьер-министров, контактов глав МИД и спецслужб, а также "выразил твердую приверженность Душанбе поступательно решать данный вопрос путем переговоров и взаимоприемлемых формул с учетом национальных интересов".