Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана прекратился спустя двое суток

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Вооруженный конфликт на границе между Киргизией и Таджикистаном, начавшийся на этой неделе из-за доступа к водозабору, за минувшие сутки урегулирован. Стороны прекратили огонь, отвели воинские подразделения и подсчитывают ущерб.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, при этом около 400 км до сих пор не делимитированы и не демаркированы, а на некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями. Однако последнее противостояние можно назвать одним из самых серьезных и по количеству жертв, и по масштабу ущерба.

Точные данные все еще продолжают поступать, но уже известно, что с обеих сторон погибли не менее 30 человек, пострадали около 200. Свыше 7 тыс. жителей Баткенской области Киргизии эвакуированы.

Глава киргизского МИД Руслан Казакбаев обратился к ООН с предложением переориентировать часть гуманитарных проектов на помощь в восстановлении пострадавшего региона.

Конфликт из-за воды

Ситуация на границе обострилась в среду. Конфликт между жителями двух приграничных районов - Исфаринского в Таджикистане и Баткенского в Киргизии - начался из-за доступа к водораспределительному пункту. Изначально они закидывали друг друга камнями, а затем пустили в ход охотничье оружие. В четверг к середине дня все переросло в перестрелку между военными с применением минометов и пулеметов.

Эскалация продолжалась до вечера четверга, причем перестрелки к вечеру шли уже в двух приграничных с Таджикистаном районах - Баткенском и Ляйлекском. По данным Бишкека, Таджикистан вел огонь по нескольким киргизским погранзаставам. Киргизские пограничники захватили заставу на таджикской территории. Источник в силовом блоке Таджикистана сообщал, что "все силовые ведомства переведены на казарменное положение". Погранслужба Госкомитета нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) заявляла, что Бишкек и Душанбе стягивают дополнительные силы в зону конфликта.

К вечеру четверга в обеих странах создали комиссии по урегулированию ситуации, их участники немедленно выехали на место столкновений. Главы МИД двух государств по телефону договорились о прекращении огня и отводе подразделений в места постоянной дислокации. К ночи стрельба прекратилась, но утром вновь стали поступать сообщения о нарушении режима тишины. Однако уже в пятницу днем полномочный представитель правительства Киргизии в Баткенской области Омурбек Суваналиев заявил, что ситуация полностью стабилизирована.

Разговор президентов

Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров в пятницу по телефону обсудили ситуацию на границе. Главы государств согласились продолжить диалог для делимитации границы и подчеркнули "важность последовательного выполнения достигнутых договоренностей, направленных на нормализацию ситуации и недопущение ее эскалации, в частности по полному прекращению огня и отводу войск с линии границы в установленное время".