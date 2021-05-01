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Президент Колумбии согласился изменить налоговую реформу после массовых протестов

НДС на товары и услуги остается прежним, а база подоходного налога не будет расширена

БОГОТА, 1 мая. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке дал указание разработать новый текст налоговой реформы после массовых протестов, которые охватили страну в среду и четверг. Об этом сообщил представитель администрации президента южноамериканской республики Виктор Муньос.

"Президент Иван Дуке дал указание представителям министерства финансов и государственных кредитов в законодательном порядке разработать новый текст реформы", - написал Муньос на своей странице в Twitter.

Политик добавил, что новый текст будет включать предложения различных секторов общества. "Он не будет включать увеличение НДС на товары и услуги, а база подоходного налога не будет расширена", - подчеркнул Муньос.

В среду и четверг по всей Колумбии прошли манифестации против налоговой реформы, в результате которых пострадали 209 полицейских, 185 человек были задержаны.

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