Президент Колумбии согласился изменить налоговую реформу после массовых протестов

БОГОТА, 1 мая. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке дал указание разработать новый текст налоговой реформы после массовых протестов, которые охватили страну в среду и четверг. Об этом сообщил представитель администрации президента южноамериканской республики Виктор Муньос.

"Президент Иван Дуке дал указание представителям министерства финансов и государственных кредитов в законодательном порядке разработать новый текст реформы", - написал Муньос на своей странице в Twitter.

Политик добавил, что новый текст будет включать предложения различных секторов общества. "Он не будет включать увеличение НДС на товары и услуги, а база подоходного налога не будет расширена", - подчеркнул Муньос.

В среду и четверг по всей Колумбии прошли манифестации против налоговой реформы, в результате которых пострадали 209 полицейских, 185 человек были задержаны.