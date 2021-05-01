Премьер Киргизии поручил организовать поставку продуктов и лекарства в пострадавшие районы

БИШКЕК, 1 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов распорядился в субботу организовать бесперебойную поставку товаров первой необходимости в районы, которые пострадали в ходе вооруженных столкновений с Таджикистаном. Об этом сообщила пресс-служба кабмина республики.

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"Премьер-министр в ходе совещания сказал, что в первую очередь необходимо позаботиться о местном населении, обеспечив людей продуктами первой необходимости, медикаментами и средствами гигиены. Он подчеркнул, что должна быть обеспечена их бесперебойная поставка", - говорится в сообщении.

В ходе совещания было отмечено, что "в настоящее время ситуация в регионе оценивается как стабильная".

Марипов также заверил, что в ближайшее время в пограничную в Таджикистаном Баткенскую область будет направлена партия гуманитарного груза.

По данным киргизского Минздрава, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погиб 31 житель Киргизии, пострадали более 120. Основная часть погибших - гражданские лица. Во время столкновений в республике были сожжены или разрушены несколько десятков зданий, в том числе школа, погранзастава и пожарная часть. Из зоны противостояния были эвакуированы около 10 тыс. мирных жителей.