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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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В Киргизии зафиксировали передвижение военной техники к границе со стороны Таджикистана

По данным погранслужбы Государственного комитета национальной безопасности, таджикская сторона в местности Торт-Кочо полностью перекрыла автодорогу, которая соединяет два района Киргизии

БИШКЕК, 1 мая. /ТАСС/. Киргизия зафиксировала в субботу передвижение военной техники со стороны Таджикистана в район границы между двумя государствами. Об этом сообщила киргизская Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности.

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"В направлении таджикско-киргизской госграницы на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, таджикская сторона в местности Торт-Кочо полностью перекрыла автодорогу, которая соединяет два района Киргизии. "Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно напряженная", - подчеркивается в сообщении.

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КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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