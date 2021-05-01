В Киргизии зафиксировали передвижение военной техники к границе со стороны Таджикистана

БИШКЕК, 1 мая. /ТАСС/. Киргизия зафиксировала в субботу передвижение военной техники со стороны Таджикистана в район границы между двумя государствами. Об этом сообщила киргизская Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности.

Что стоит за конфликтом Киргизии и Таджикистана

На грани воды. Что стоит за конфликтом Киргизии и Таджикистана

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"В направлении таджикско-киргизской госграницы на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, таджикская сторона в местности Торт-Кочо полностью перекрыла автодорогу, которая соединяет два района Киргизии. "Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно напряженная", - подчеркивается в сообщении.