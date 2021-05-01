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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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Лидеры Киргизии и Таджикистана обсудили полное прекращение огня на границе и отвод военных

Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон рассмотрели ход выполнения достигнутых между сторонами договоренностей
Президент Киргизии Садыр Жапаров Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Киргизии Садыр Жапаров
© Михаил Метцель/ТАСС

ДУШАНБЕ, 1 мая. /ТАСС/. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон во время телефонного разговора обсудили полное прекращение огня на границе и отвод военных на места постоянной дислокации. Об этом сообщила в субботу пресс-служба таджикского лидера.

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"В ходе беседы главы государств рассмотрели ход выполнения достигнутых между сторонами договоренностей по нормализации ситуации в приграничных районах Таджикистана и Киргизстана. В этом контексте особое внимание было уделено вопросам соблюдения договоренностей о полном прекращении огня и отводе военных на места их постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба, "президенты также высказались по совместной работе рабочих групп сторон в этом направлении и началу заседания межправительственной комиссии двух стран по вопросам делимитации и демаркации".

Теги
КиргизияТаджикистанРахмон, ЭмомалиЖапаров, Садыр НургожоевичОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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