Жапаров и Рахмон договорились создать комиссию по ревизии военной техники на границе

БИШКЕК, 1 мая. /ТАСС/. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон во время телефонной беседы условились сформировать совместную комиссию, которая займется ревизией военной техники на границе. Как сообщила в субботу пресс-служба киргизского лидера, стороны также выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации.

"В ходе телефонного разговора главы Киргизстана и Таджикистана еще раз подтвердили, что вся военная техника будет отведена от приграничных районов с обеих сторон. Кроме того, лидеры двух стран договорились создать совместную комиссию Киргизстана и Таджикистана по ревизии всей военной техники по периметру киргизско-таджикской границы", - говорится в сообщении.

"Главы государств отметили приверженность всем ранее достигнутым договоренностям и взаимоуважению территорий и границ стран. Также президенты выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации на границе", - отметила пресс-служба.

Во время разговора, как отмечается в сообщении, президенты "особо подчеркнули важность недопущения провокаций, влияющих на стабилизацию ситуации в приграничных районах".