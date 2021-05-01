В Бишкеке сообщили, что Таджикистан продолжает стягивать силы к границе с Киргизией

БИШКЕК, 1 мая. /ТАСС/. Таджикская сторона продолжает стягивать личный состав силовых структур и военную технику в район границы с Киргизией. Об этом сообщила в субботу Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

"В нарушение двусторонних договоренностей об отводе дополнительных сил и средств от границы в места их постоянной дислокации сопредельная сторона продолжает стягивание военнослужащих и тяжелой военной техники к линии границы с Киргизстаном", - говорится в сообщении.

По данным киргизской стороны, обстановка на границе с Таджикистаном "продолжает оставаться напряженной". "В районе населенного пункта Кок-Таш Баткенского района Баткенской области (Киргизия) таджикская сторона периодически обстреливает проезжающие транспортные средства", - отмечает погранведомство.

В Таджикистан для "проведения переговоров" выехал глава Погранслужбы Киргизии Уларбек Шаршеев.