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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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В Бишкеке сообщили, что Таджикистан продолжает стягивать силы к границе с Киргизией

Погранслужба киргизского Госкомитета нацбезопасности указала на нарушение двусторонних договоренностей
Бишкек Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Бишкек
© Валерий Шарифулин/ТАСС

БИШКЕК, 1 мая. /ТАСС/. Таджикская сторона продолжает стягивать личный состав силовых структур и военную технику в район границы с Киргизией. Об этом сообщила в субботу Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

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"В нарушение двусторонних договоренностей об отводе дополнительных сил и средств от границы в места их постоянной дислокации сопредельная сторона продолжает стягивание военнослужащих и тяжелой военной техники к линии границы с Киргизстаном", - говорится в сообщении.

По данным киргизской стороны, обстановка на границе с Таджикистаном "продолжает оставаться напряженной". "В районе населенного пункта Кок-Таш Баткенского района Баткенской области (Киргизия) таджикская сторона периодически обстреливает проезжающие транспортные средства", - отмечает погранведомство.

В Таджикистан для "проведения переговоров" выехал глава Погранслужбы Киргизии Уларбек Шаршеев.

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КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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