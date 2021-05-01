Участники митинга в Бишкеке потребовали выдать им оружие для защиты границы республики

БИШКЕК, 1 мая. /ТАСС/. Участники митинга в Бишкеке потребовали от властей выдать им оружие для защиты границы республики с Таджикистаном. Об этом ТАСС сообщили в субботу в МВД республики.

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"Митингующие проводят мероприятие на центральной площади Ала-Тоо, периодически передвигаясь к зданию парламента или правительства. Требуют выдать им оружие, чтобы они могли поехать на границу защищать родину", - заявил представитель ведомства.

По его словам, в акции принимают участие около 70-80 человек. "Никаких противоправных действий они не предпринимают, в конфликт с сотрудниками правоохранительных органов не вступают", - заверили в МВД.