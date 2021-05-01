Глава МИД Украины заявил, что в Киеве ожидают назначения спецпредставителя США по Донбассу

"Украина заинтересована в назначении спецпредставителя США по Донбассу, который будет глубоко интегрирован, то есть станет неотъемлемой частью процесса разработки и принятия решений Госдепартаментом относительно Украины и Донбасса", - сказал министр в интервью "Радио Свобода" ("Радио Свободная Европа/Радио Свобода" признано в РФ СМИ-иноагентом) в субботу.

При этом он подчеркнул, что решение о назначении спецпредставителя - "исключительно за госсекретарем США".

По словам Кулебы, этот представитель Госдепартамента США "будет четко сфокусирован на известном вопросе, что ты сегодня сделал для Украины, для прекращения войны в Донбассе".

С июля 2017 года по сентябрь 2019 года пост спецпредставителя по Донбассу занимал Курт Волкер. В конце сентября 2019 года он подал в отставку на фоне скандала, вспыхнувшего из-за телефонного разговора экс-главы США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как считали политические оппоненты американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности сына своего на тот момент соперника на выборах Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Позже американские СМИ писали, что пост спецпредставителя США по Украине после отставки Волкера, скорее всего, будет упразднен, а обязанности, которые выполнял Волкер, будут распределены среди других американских официальных лиц, отвечающих за политику в отношении Украины.