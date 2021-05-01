Совбез Киргизии назвал невыполнимым требование митингующих о выдаче им оружия

"Секретариат Совета безопасности Киргизской Республики отмечает, что данные требования невыполнимы, поскольку чреваты последствиями", - говорится в опубликованном в субботу сообщении Совбеза.

Как напомнили в Совете безопасности, сейчас продолжаются переговоры правительственных делегаций Киргизии и Таджикистана по урегулированию ситуации на границе. Кроме того, отдельную встречу на эту тему проводят и руководители погранведомств двух стран.

В субботу в центре Бишкека проходит митинг с участием около 400-500 человек. Демонстранты требуют от властей выдать им оружие, чтобы они могли поехать защищать границы республики. Власти предложили митингующим отправляться с этим вопросом в военкоматы и даже подогнали несколько автобусов, чтобы довезти их до места. Однако основная часть людей предпочла продолжить митинг.