ОБСЕ готова содействовать мирному решению конфликта на границе Таджикистана и Киргизии

ДУШАНБЕ, 1 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин обсудил в онлайн-формате с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде вопросы, связанные с ситуацией на таджикско-киргизской границе. Как сообщает в субботу департамент информации ведомства, глава ОБСЕ предложила помощь организации в содействии мирному решению конфликта в приграничной зоне двух стран.

Обсуждая ситуацию на таджикско-киргизской границе, глава МИД Таджикистана сообщил собеседнице о результатах таджикско-киргизских переговоров на всех уровнях по стабилизации ситуации, включая договоренности о прекращении огня и готовности сторон к урегулированию конфликта дипломатическим путем. По данным департамента, глава ОБСЕ приветствовала достигнутые договоренности и "предложила всемерную помощь организации для содействия мирному урегулированию ситуации". В сообщении говорится, что Линде также призвала обе стороны соблюдать обязательства в рамках ОБСЕ и продолжать прилагать усилия и вести переговоры в целях дальнейшей деэскалации ситуации.

28 апреля между местными жителями двух стран в районе водораспределительного пункта "Головной" начался конфликт, который 29 апреля перерос в вооруженные столкновения между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. В результате конфликта с обеих сторон есть погибшие и пострадавшие. Правительственные делегации двух республик провели переговоры в городе Исфара Согдийской области, граничащей с Киргизией, по итогам которых в совместном заявлении подтверждена готовность прекратить противостояние и начать отвод войск.