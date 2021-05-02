Премьер Чехии обсудит с главой Минюста ее заявление о версиях событий во Врбетице

ПРАГА, 2 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш намерен обсудить с министром юстиции Чехии Марией Бенешовой ее высказывания об инциденте по Врбетице, согласно которым существуют несколько версий его расследования. Об этом заявил в воскресенье первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, выступая на Чешском телевидении .

"Министр не была на заседаниях [где были представлены подробности об инциденте]. Она получила лишь общую информацию. У нее меньше информации, чем у нас [руководства правительства и МВД]. Ее интервью меня совсем не порадовало. Оно не было в интересах Чехии. Я уже говорил с премьером [Чехии Андреем Бабишом]. Наверное, он уже говорил [по этому поводу] с министром или будет говорить", - сказал Гамачек, назвав интервью Бенешовой неудачным, но не поводом для ее отставки с поста главы Минюста.

"Полиция работает только с одной версией - "российским следом". Это то, что [ответственность за организацию] взрывов несут служащие российской военной разведки ГРУ. Никакой другой версии расследования нет", - сказал Гамачек.

Бенешова 29 апреля в интервью местному сетевому изданию novinky.cz сообщила о существовании нескольких версий причин инцидента во Врбетице. Ранее, 25 апреля, президент Чехии Милош Земан в чрезвычайном обращении к народу по поводу инцидента во Врбетице заявил, что в Чехии работают с двумя версиями: по одной из них взрывы произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, по другой - вину за это несут агенты иностранных спецслужб. Президент Чехии не исключил, что раскручиваемый скандал с инцидентом во Врбетице может оказаться в итоге игрой спецслужб.

На содержание обращения Земана, по словам Гамачека, мог повлиять его предшественник на посту главы государства Вацлав Клаус.

"Не знаю, почему господин президент так выступил. Я доволен, что он подтвердил в [своей] речи, что был согласен с шагами [предпринятыми правительством в отношении РФ после появления информации об обстоятельствах инцидента во Врбетице], но затем он сказал о какой-то второй версии [расследования инцидента]. Думаю, что у него [Земана] кто-то побывал [и повлиял на его позицию по инциденту во Врбетице]. Я бы [в этой связи] не недооценивал визит [к действующему главе государства] экс-президента [Чехии] Клауса. Думаю, что данное посещение президента Клауса, состоявшееся непосредственно перед этим обращением [Земана], а нам известны взгляды господина президента Клауса, могло сыграть [свою] роль", - сказал Гамачек.

Высказывание Клауса

Клаус 23 апреля в интервью чешской газете Blesk заявил, что ему стыдно из-за действий нынешнего руководства его страны в отношении России на фоне скандала с высылкой российских дипломатов из республики.