В парламенте Армении пройдет голосование за нового премьер-министра

ЕРЕВАН, 3 мая. /ТАСС/. Национальное собрание (парламент) Армении в понедельник на специальном заседании рассмотрит вопрос избрания нового премьер-министра. Как ранее заявил и.о. главы армянского кабмина Никол Пашинян, депутаты, учитывая политическую договоренность, не станут избирать нового председателя правительства для проведения в стране досрочных парламентских выборов.

"Фракция "Мой шаг" по регламенту Национального собрания выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Этот процесс необходим для роспуска парламента с целью проведения досрочных парламентских выборов в июне", - говорилась в заявлении политического блока Пашиняна.

Сам он ушел в отставку 25 апреля, чтобы провести в республике досрочные парламентские выборы. До них Пашинян продолжит исполнять обязанности главы кабмина. Вслед за премьером, согласно технической процедуре, ушло в отставку и правительство страны.

Парламентские оппозиционные фракции "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения" уже заявили, что после отставки Пашиняна не выдвинут своих кандидатов на пост премьера. Если парламентарии 3 мая и в течение следующих семи дней не смогут избрать нового премьера, парламент по закону будет распущен, а президент будет обязан назначить дату внеочередных парламентских выборов, которые по всей вероятности пройдут 20 июня.

Основные политические силы Армении уже заявили, что примут участие в досрочных парламентских выборах. По мнению экспертов, основными конкурентами "Моего шага" станут блоки бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.