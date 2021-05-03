{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Армении

В парламенте Армении пройдет голосование за нового премьер-министра

И.о. главы армянского кабмина Никол Пашинян ранее заявлял, что депутаты, учитывая политическую договоренность, не станут избирать нового председателя правительства для проведения в стране досрочных парламентских выборов

ЕРЕВАН, 3 мая. /ТАСС/. Национальное собрание (парламент) Армении в понедельник на специальном заседании рассмотрит вопрос избрания нового премьер-министра. Как ранее заявил и.о. главы армянского кабмина Никол Пашинян, депутаты, учитывая политическую договоренность, не станут избирать нового председателя правительства для проведения в стране досрочных парламентских выборов.

На эту тему
Внутриполитический кризис в Армении. Предпосылки и развитие
Внутриполитический кризис в Армении.

"Фракция "Мой шаг" по регламенту Национального собрания выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Этот процесс необходим для роспуска парламента с целью проведения досрочных парламентских выборов в июне", - говорилась в заявлении политического блока Пашиняна.

Сам он ушел в отставку 25 апреля, чтобы провести в республике досрочные парламентские выборы. До них Пашинян продолжит исполнять обязанности главы кабмина. Вслед за премьером, согласно технической процедуре, ушло в отставку и правительство страны.

Парламентские оппозиционные фракции "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения" уже заявили, что после отставки Пашиняна не выдвинут своих кандидатов на пост премьера. Если парламентарии 3 мая и в течение следующих семи дней не смогут избрать нового премьера, парламент по закону будет распущен, а президент будет обязан назначить дату внеочередных парламентских выборов, которые по всей вероятности пройдут 20 июня.

Основные политические силы Армении уже заявили, что примут участие в досрочных парламентских выборах. По мнению экспертов, основными конкурентами "Моего шага" станут блоки бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Теги
АрменияПашинян, Никол ВоваевичПолитический кризис в Армении
Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии
Премьер и глава Минюста Чехии настаивают на единственной версии инцидента во Врбетице
Андрей Бабиш и Мария Бенешова утверждают, что ответственность за произошедшее несут российские спецслужбы
Премьер и глава Минюста Чехии настаивают на единственной версии инцидента во Врбетице
Читать полностью