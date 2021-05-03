Блинкен вновь обратил внимание на ситуацию вокруг "Радио Свобода" в России

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье вновь обратил внимание на ситуацию вокруг работы в России финансируемой из американского госбюджета радиостанции "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС, признана в РФ СМИ-иноагентом).

"В России власти продолжают ограничивать независимое освещение событий, в том числе [это касается] "Радио Свобода", - утверждает он в заявлении, распространенном по случаю Всемирного дня свободы печати.

"Комитет защиты журналистов (КЗЖ, базирующаяся в Нью-Йорке общественная организация) сообщил, что в 2020 году число журналистов, убитых [в мире] за их материалы, увеличилось более чем в два раза, причем наибольшее количество убийств совершено в Мексике и Афганистане. Согласно данным КЗЖ, число журналистов, отправленных в тюрьму, <...> в 2020 году достигло самого высокого уровня с тех пор, как организация начала отслеживать эту статистику. Больше всего журналистов попало в прошлом году в тюрьму в КНР, Турции, Египте", - отметил Блинкен.

"Информация и знания - это мощные инструменты, а свободная и независимая пресса - основной институт, дающий общественности информацию, необходимую ей для отстаивания своих интересов, принятия взвешенных решений и обеспечения подотчетности правительственных чиновников. США выступают за свободу прессы онлайн и офлайн, а также за безопасность журналистов и работников СМИ во всем мире", - добавил дипломат. По его мнению, пандемия коронавируса "дала репрессивным правительствам повод усилить давление на независимые СМИ". Блинкен также выразил обеспокоенность "активизацией усилий" властей некоторых стран "по лишению общественности информации и знаний путем установления контроля за доступом в интернет и цензуры в отношении контента".

Ситуация с "Радио Свобода"

Как сообщили ранее ТАСС в Роскомнадзоре, в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" составлено 466 протоколов об административном правонарушении. Из них 390 - за неисполнение требований закона о маркировке информации СМИ-иноагента и 76 - за повторное неисполнение требований. Суд рассмотрел 288 протоколов и вынес решения о наказании в виде штрафов на юридическое лицо и его руководителя на общую сумму 79,2 млн рублей. На данный момент в законную силу вступило 99 судебных решений, общая сумма штрафов по которым составила 27 млн рублей. Представитель "Радио Свобода" рассказал ТАСС, что штрафы будут планомерно оспариваться в суде.

Материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Эта норма призвана информировать российского читателя о том, что подобные публикации преследуют интересы других государств.

Блинкен 28 апреля заявил, что ранее обсуждал со своим российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг РСЕ/ РС. В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге 29 апреля предупредил, что власти США ответят, если Москва продолжит предпринимать шаги, направленные, по мнению Вашингтона, на прекращение работы РСЕ/РС в России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Прайса, подчеркнула, что Россия не препятствует работе СМИ США на своей территории, но ожидает соблюдения российского законодательства американскими медиа, в том числе упомянутой радиостанцией.