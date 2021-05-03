В ходе конфликта на границе с Киргизией полностью разрушены 14 домов

ДУШАНБЕ, 3 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 14 жилых домов были полностью разрушены в ходе вооруженного конфликта на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом в понедельник сообщает пресс-центр Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана.

Для оценки нанесенного ущерба руководство управления КЧС по Согдийской области совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям города Исфара проводят обследования пострадавших домов на территории сельсоветов Сурх, Ворух, Чоркух. "По предварительным данным, в результате военного конфликта на территории трех сельсоветов города Исфара полностью разрушены 14 жилых домов, частично пострадали два дома и одно вспомогательное сооружение", - говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что частично пострадали здание школы и жилой дом в селе Овчикалача.

КЧС также сообщает, что эвакуационной комиссией в безопасные места были эвакуированы около 15 тыс. местных жителей, оказавшихся в зоне конфликта. "На данный момент все они возвращены в места постоянного проживания", - указали в ведомстве.