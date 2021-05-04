СМИ: экс-сотрудник MI-6 подготовил для ФБР второе "досье" на Трампа

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Бывший сотрудник службы внешней разведки Великобритании MI-6 Кристофер Стил передал Федеральному бюро расследований (ФБР) второе "досье" на Дональда Трампа поле того, как тот занял пост президента США в январе 2017 года. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила во вторник газета The Daily Telegraph .

По данным издания, второе "досье", как и первое, содержало информацию, не проходившую процедуры перепроверки и анализа. The Daily Telegraph пишет, что Стил передал ФБР новые данные о якобы связях бывшего руководителя предвыборного штаба республиканца Пола Манафорта с Россией. "Досье" включало утверждения о наличии у Москвы дополнительных компрометирующих сведений о любовных похождениях самого Трампа.

Издание уточняет, что источники информации для двух "досье" различались. Как говорится в статье, Стил был опрошен ФБР в сентябре 2017 года и заявил, что его прежний информатор стал недоступен, однако новая "агентурная сеть" начинает получать о Трампе данные, которые представляются интересными экс-сотруднику MI-6.

История "досье"

Сбор компромата на Трампа начался в 2015 году. Первоначально это делалось по заказу сторонников Республиканской партии США, критиковавших миллиардера, который вступил в борьбу за высший государственный пост. Заказ получила компания Fusion GPS, позднее к работе над "досье" был подключен Стил и его лондонская фирма. Когда Трамп стал наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы, по данным газеты The New York Times, прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их сменили демократы. В частности, установлено, что Стил получал деньги от Национального комитета Демократической партии США и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

В "досье" утверждалось, что российские спецслужбы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Позднее ФБР и Министерство юстиции США сообщили членам Конгресса, что не смогли установить подлинность сведений, изложенных в этих материалах. Экс-президент, в прошлом году проигравший на президентских выборах кандидату от демократов Джо Байдену, не раз подчеркивал, что "досье" является фальшивкой и примером "тотальной политической охоты на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой.