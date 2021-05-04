Число пострадавших в конфликте с Таджикистаном жителей Киргизии выросло до 153

БИШКЕК, 4 мая. /ТАСС/. Количество жителей Киргизии, пострадавших в ходе вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, увеличилось до 153. Об этом заявила во вторник на брифинге в Бишкеке заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Ализа Солтонбекова.

"Всего зарегистрировано 189 пострадавших, 36 из них погибли", - сказала она. По ее словам, в настоящее время 100 получивших ранения и травмы во время конфликта граждан "лечатся в организациях здравоохранения". Ранее сообщалось о 150 пострадавших.

Как отметила Солтонбекова, в понедельник в приграничную с Таджикистаном Баткенскую область республики из столицы было отправлено 25 тонн гуманитарной помощи.

По данным киргизского Минздрава, основную часть убитых и раненых составляют гражданские лица. Во время столкновений в республике были сожжены или разрушены более ста зданий, в том числе две школы, три погранзаставы, детсад, пожарная часть, здание отдела милиции, более ста одноэтажных жилых домов. Из зоны конфликта в общей сложности были эвакуированы 33 тыс. мирных жителей.