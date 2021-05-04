Председатель ПАСЕ сожалеет о принятии Россией санкций против члена ассамблеи Жака Мэра

В распространенном во вторник пресс-службой ПАСЕ заявлении Дамс напомнил "об обязательствах государств - участников организации по соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, в частности о свободном передвижении всех членов ассамблеи в связи с ее деятельностью". Председатель ПАСЕ "подчеркнул, что ограничительные меры в отношении членов ассамблеи при осуществлении их мандата несовместимы с принципами и стандартами Совета Европы".

30 апреля МИД РФ опубликовал заявление, включающее список граждан стран - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию России. В этот список из восьми человек вошли, в частности, председатель Европарламента Давид Сассоли, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт и еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова. Также в списке оказался член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, который готовит несколько докладов о ситуации вокруг находящегося в колонии российского блогера Алексея Навального.

Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.