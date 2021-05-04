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Пандемия COVID-19

Премьер Италии объявил о введении "зеленого пропуска" для путешествий по стране

Марио Драги добавил, что он будет действовать с середины мая
Премьер-министр Италии Марио Драги Francesco Ammendola/Presidential Palace/Handout via REUTERS
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Премьер-министр Италии Марио Драги
© Francesco Ammendola/Presidential Palace/Handout via REUTERS

РИМ, 4 мая. /ТАСС/. Италия во второй половине мая введет "зеленый пропуск", по которому будет возможно путешествовать на территории страны. Об этом заявил во вторник премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции по завершении видеоконференции министров туризма стран Группы двадцати, прошедшей под председательством Рима.

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"Начиная с середины июня будет готов европейский "зеленый пропуск". В ожидании его введения итальянское правительство ввело собственный национальный "зеленый пропуск", который будет действовать с середины мая. Мир хочет путешествовать, и Италия готова принять мир в условиях полной безопасности", - сказал Драги.

При этом глава правительства не уточнил, идет ли речь только о сертификате вакцинации или о чем-то еще.

Теги
ИталияДраги, МариоПандемия COVID-19
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