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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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Глава Баткенской области Киргизии ушел в отставку

По данным агентства Kabar, отставка Омурбека Суваналиева связана с переходом на другую должность

БИШКЕК, 4 мая. /ТАСС/. Полномочный представитель правительства Киргизии в приграничной Баткенской области, где на днях произошел вооруженный конфликт с Таджикистаном, Омурбек Суваналиев ушел в отставку. Об этом сообщило во вторник агентство Kabar со ссылкой на полпредство.

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По данным агентства, отставка связана с переходом на другую должность.

В то же время, по данным портала 24.kg, Суваналиев был отстранен от должности распоряжением премьер-министра Улукбека Марипова. "Сегодня мне позвонил премьер-министр Улукбек Марипов, сказал, что меня освободили от занимаемой должности. Самого распоряжения я пока не видел, достаточно звонка. Завтра вместе с семьей поеду в Ош, какое-то время побуду там, а затем приеду в Бишкек", - приводит издание слова чиновника.

Суваналиев стал полпредом правительства в Баткенской области в октябре 2020 года. До этого он был заместителем секретаря Совета безопасности Киргизии.

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КиргизияМарипов, Улукбек АсамидиновичОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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