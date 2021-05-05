{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе
Обновлено 

Жапаров заявил, что Киргизия быстро восстановит разрушенные на границе объекты

По словам президента республики, предпринимаются все необходимые для поддержания мира и стабильности меры

БИШКЕК, 5 мая. /ТАСС/. Разрушенные в ходе вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном объекты будут восстановлены в ближайшее время. Об этом заявил в среду во время выступления в Бишкеке президент республики Садыр Жапаров.

На эту тему
Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана. Главное
Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана.

"Я дал задание как можно скорее начать восстановление разрушенных сел. Государство оказывает пострадавшим полную поддержку. В кратчайшие сроки будут проведены работы по восстановлению и нормализации жизни наших граждан в пострадавших населенных пунктах", - сказал он.

По его словам, в настоящее время предпринимаются все необходимые для поддержания мира и стабильности на границе меры.

Президент республики также заявил, что киргизская экономика переживает самый серьезный за последние годы экономический кризис.  "Экономика находится в крайне тяжелом положении за последние годы, дефицит бюджета достиг 20 млрд сомов (около $235 млн)", - сказал он.

Теги
КиргизияТаджикистанЖапаров, Садыр НургожоевичОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
Президент Киргизии подписал новую редакцию конституции республики
Поправки в основной закон страны были приняты на референдуме, который состоялся 11 апреля
Читать полностью