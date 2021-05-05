Жапаров заявил, что Киргизия быстро восстановит разрушенные на границе объекты

БИШКЕК, 5 мая. /ТАСС/. Разрушенные в ходе вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном объекты будут восстановлены в ближайшее время. Об этом заявил в среду во время выступления в Бишкеке президент республики Садыр Жапаров.

"Я дал задание как можно скорее начать восстановление разрушенных сел. Государство оказывает пострадавшим полную поддержку. В кратчайшие сроки будут проведены работы по восстановлению и нормализации жизни наших граждан в пострадавших населенных пунктах", - сказал он.

По его словам, в настоящее время предпринимаются все необходимые для поддержания мира и стабильности на границе меры.

Президент республики также заявил, что киргизская экономика переживает самый серьезный за последние годы экономический кризис. "Экономика находится в крайне тяжелом положении за последние годы, дефицит бюджета достиг 20 млрд сомов (около $235 млн)", - сказал он.