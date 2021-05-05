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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

Погранслужба Киргизии сохраняет особый режим на границе с Таджикистаном

В настоящее время обстановка на границе двух стран "характеризуется как стабильная", сообщили в киргизском комитете национальной безопасности

БИШКЕК, 5 мая. /ТАСС/. Дислоцированные на границе с Таджикистаном подразделения киргизских пограничников продолжают нести службу в усиленном режиме. Об этом сообщила в среду Погранслужба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

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"Части и соединения пограничной службы ГКНБ, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме. Пограничные наряды осуществляют патрулирование вдоль всей линии кыргызско-таджикской государственной границы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время обстановка на границе Киргизии и Таджикистана "характеризуется как стабильная". В среду председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев и директор пограничной службы Уларбек Шаршеев совершают объезд и осмотр объектов пограничной инфраструктуры, получивших повреждения в ходе боевых действий, отмечается в сообщении.

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КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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