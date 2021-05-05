Макрон возглавил памятную церемонию в день 200-летия смерти Наполеона

"Наполеон - это часть нас, потому что его имя продолжает будоражить умы и сегодня, - констатировал французский лидер. - Уроки этого военного и политического деятеля, строителя и реформатора Франции сохраняют свое значение вплоть до нашего века".

"Все секреты эпохи Наполеона еще не раскрыты, но, безусловно, она продолжает формировать нас, а солнце Аустерлица еще сияет над нами", - заявил Макрон, обращаясь к членам кабмина, главам обеих палат парламента, потомкам семьи Бонапартов и приглашенным на церемонию французским академикам и лицеистам. Эта церемония была отмечена и первым за долгое время публичным появлением первой дамы Франции Брижит Макрон, которая также присутствовала среди слушателей.

По словам Макрона, Наполеон "заложил политические и административные основы" Франции в ее нынешнем виде, учредив институт префектов, создав гражданский кодекс и ряд государственных структур. В то же время Макрон осудил восстановление при Наполеоне рабства во французских в колониях, которое удалось отменить там лишь в период Второй республики (1848 - 1852). Также президент указал на то, что во время завоеваний Наполеон "не считался с потерями" и подчеркнул, что с тех пор Франция начала "ставить человеческую жизнь превыше всего, будь то военное время или период пандемии".

Президент предостерег он попыток "стереть прошлое лишь потому, что некоторые пытаются судить о нем, руководствуясь критериями настоящего". "Франция имеет давнюю историю и мы принимаем ее целиком - от Хлодвига I (король франков с 481 по 511 год - прим. ТАСС) до наших дней, <...> ничего не стирая и ничто не отторгая, но постоянно осмысливая и признавая [факты], стремясь понять ее", - сказал Макрон, добавив, что Франция должна "смотреть в лицо своей истории".

"Как французы, вы являетесь частью истории, - заключил он, обращаясь непосредственно к присутствовавшим в небольшом зале лицеистам. - Но вы не несете за нее ответственности и не охраняете ее. Вы можете любить ее или критиковать, но ее нужно изучать, ибо она вас формирует. И вам ее продолжать".