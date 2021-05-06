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США заявили, что рассчитывают на более устойчивые отношения с Россией

Главы внешнеполитических ведомств G7 по итогам завершившегося в Лондоне саммита ранее заявили, что будут продолжать взаимодействовать с Россией в урегулировании региональных кризисов

ЛОНДОН, 6 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотели бы более предсказуемых отношений с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью вещательной корпорации BBC, выдержки из которого были опубликованы в четверг.

"Мы бы предпочли более устойчивые и предсказуемые отношения", - сказал он.

Главы внешнеполитических ведомств Группы семи (G7) по итогам завершившегося в среду в Лондоне саммита заявили, что будут продолжать взаимодействовать с Россией в урегулировании региональных кризисов. Встречи проходили в Лондоне с 2 по 5 мая под председательством Соединенного Королевства, участие в них приняли представители Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

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