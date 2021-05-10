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Группа военных Франции поддержала отставных генералов, заявивших о риске гражданской войны

Авторы письма, опубликованного в еженедельнике Valeurs actuelles, осудили реакцию властей Франции на обращение генералов
© REUTERS/Ammar Awad

ПАРИЖ, 10 мая. /ТАСС/. Французский еженедельник Valeurs actuelles опубликовал послание группы действующих французских военных, выступивших в поддержку открытого письма отставных генералов властям республики. Текст послания и предисловие к нему размещены на сайте издания в воскресенье.

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Авторы этого письма, имена которых не называются, осуждают реакцию властей Франции на обращение отставных генералов, заявивших о риске гражданской войны в стране в связи с угрозой, которую несут исламисты и банды из пригородов.

"К ним отнеслись как к мятежникам, когда их единственный грех - любовь к своей стране", - отмечается в письме. В тексте послания подчеркивается, что его авторы не так давно встали на путь профессиональных военных, но не могут промолчать."Мы видим насилие в наших городах и деревнях <...> Мы видим, что ненависть к Франции и ее истории становится нормой", - обращают внимание они. По их мнению, во Франции "уже тлеет гражданская война".

"Действуйте <...> Речь идет о выживании нашей и вашей страны", - призывают они.

Первое коллективное обращение, подписанное 20 генералами, находящимися в запасе, было также опубликовано журналом Valeurs actuelles в апреле. Авторы заявляли, что хотят "защитить патриотизм" на фоне распространения "антиколониальной риторики", которая якобы рискует "растворить традиции, культуру и историю" Франции.

В письме также говорилось об угрозе гражданской войны, в которую может вылиться рост напряженности и раскол в обществе на фоне роста насилия и появления территорий, "где не действуют законы республики". Начальник штаба ВС Франции генерал Франсуа Лекуэнтр в интервью газете Le Parisien пригрозил санкциями авторам открытого письма.

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