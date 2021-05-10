СМИ: трое детей погибли в результате удара Израиля по сектору Газа

КАИР, 10 мая. /ТАСС/. По меньшей мере трое детей погибли в результате ракетного обстрела израильскими военными города Бейт-Ханун в северной части сектора Газа. Об этом сообщила в понедельник палестинская газета Alquds.

Еще три человека в Бейт-Хануне получили ранения, уточняет газета.

Между тем, по информации издания, из сектора Газа по Иерусалиму было направлено семь ракетных ударов, только один из них был перехвачен расчетами израильских ПВО.

Ранее группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) взяла на себя ответственность за ракетный удар по территории Израиля, мотивировав его ответом на действия израильской полиции против палестинцев в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме и в его пригороде Шейх-Джаррах.