СМИ: движение ХАМАС взяло на себя ответственность за ракетный удар по Израилю

КАИР, 10 мая. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) взяла на себя ответственность за ракетный удар по территории Израиля. Об этом сообщила в понедельник палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa .

Крупнейшие волнения за шесть лет. В Иерусалиме не утихают уличные столкновения

"Бригады аль-Кассама нанесли ракетный удар по врагу в ответ на его преступления в оккупированном Иерусалиме и агрессию против священного города, а также его жестокое обращение с нашим народом в [пригороде Восточного Иерусалима] Шейх-Джаррахе и мечети Аль-Акса", - приводит радиостанция заявление группировки.

Ранее пресс-служба израильской армии информировала о нанесении удара по Израилю с территории сектора Газа.

В понедельник представители группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" выступили с заявлением, в котором призвали израильские власти до 18:00 (время совпадает с московским) 10 мая вывести всех силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха, а также освободить всех задержанных в ходе недавних столкновений.

По последним данным, как информировало на своей странице в Twitter Палестинское общества Красного Полумесяца, в ночь на 10 мая и в первую половину дня понедельника в столкновениях с полицией Израиля в Восточном Иерусалиме ранения получил по меньшей мере 331 палестинец, семерым из них потребовались госпитализация и хирургическое вмешательство.

Ситуация в Восточном Иерусалиме

Напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля.

По данным палестинского информационного агентства WAFA, основные стычки в пятницу вечером и в ночь на субботу происходили возле мечети Аль-Акса. Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, затем свыше 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, силой заставляя верующих покинуть Аль-Аксу.

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет в понедельник заседание, на котором обсудит ситуацию вокруг столкновений между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме.