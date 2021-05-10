Совет ЕС не обсуждал возможность введения санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 10 мая. /ТАСС/. Главы МИД 27 стран Евросоюза не обсуждали в ходе планового заседания Совета ЕС возможность введения санкций против России. Об этом заявила в понедельник глава внешнеполитического ведомства Испании Аранча Гонсалес Лая.

Что мы знаем про эти инциденты

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

"Что касается России, мы провели оценку ситуации, но в настоящий момент мы не обсуждали конкретно введения санкций", - отметила министр.

Как ранее заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, все страны - члены Евросоюза считают, что не нужно обострять отношения с Россией после дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией. По его словам, необходимо дождаться саммита ЕС 25 мая, на котором будут обсуждаться отношения с РФ.

17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, где погибли два человека, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб.

МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Прага на протяжении последних семи лет не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице.