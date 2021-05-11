СМИ: израильские силовики покидают мечеть Аль-Акса в Восточном Иерусалиме

КАИР, 11 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Израиля покидают мечеть Аль-Акса и ее окрестности в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщила во вторник палестинская радиостанция Dunya Al Watan.

По ее данным, израильские силовики выходят из мусульманской святыни через запасные ходы. Другие подробности пока не приводятся.

В ночь на вторник группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) выдвинула ультиматум израильским властям, согласно которому они должны отвести своих полицейских от мечети Аль-Акса в течение двух часов.

Как информировала в понедельник вечером палестинская газета Alquds, сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали совершавших молитвы прихожан в мечети Аль-Акса. По ее данным, израильские полицейские силой заставили верующих покинуть Аль-Аксу, применяя слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате столкновений несколько человек получили ранения.

Всего в течение минувшего дня, в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима в столкновениях с израильской полицией ранения получили не менее 520 палестинцев, сообщала палестинская радиостанция Dunya Al Watan со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца.