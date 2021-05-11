Полиция Новой Зеландии обвинила напавшего на людей в Данидине в покушении на убийство

СИДНЕЙ, 11 мая. /ТАСС/. Полиция Новой Зеландии предъявила обвинения в покушении на убийство мужчине, напавшему в понедельник, 10 мая, на людей в супермаркете в Данидине. Об этом сообщается в заявлении ведомства, опубликованном во вторник.

"В связи нападением [на людей] в супермаркете на Камберленд-стрит в Данидине обвинения в покушении на убийство были предъявлены 42-летнему мужчине. Вчера (10 мая - прим. ТАСС) вечером он был выписан из больницы и переведен в центральный полицейский участок Данидина, а на следующий день предстал перед окружным судом города", - указано в заявлении новозеландской полиции.

Окружной суд Данидина, рассмотревший обвинения утром во вторник, оставил обвиняемого под стражей, отказав ему в освобождении под залог. Следующие слушания по делу назначены на июнь текущего года.

В полиции также сообщили, что три человека, пострадавших в результате нападения, остаются больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.

В понедельник около 14:30 (04:00 мск) вооруженный ножом мужчина неожиданно напал на сотрудников супермаркета в центре Данидина, тяжело ранив трех человек. Посетители магазина помешали ему продолжить атаку и задержали до приезда полиции. Всего в результате нападения пострадали семь человек, трое из них были доставлены в больницу в критическом состоянии, остальные, по данным службы скорой помощи, получили ранения средней тяжести.

Полиция страны заявила, что "атака была случайной" и произошедшее никак не связано с терроризмом. Также стражам порядка удалось выяснить, что напавший на людей мужчина регулярно посещал этот супермаркет и часто вел себя несдержанно и агрессивно по отношению к персоналу магазина. Несмотря на то, что обвинения нападавшему уже предъявлены, в полиции сообщили, что продолжают расследование инцидента.