МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить действия движения ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Израиля призвало во вторник мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов, которые его оперативники осуществляют, прикрываясь гражданским населением.

"ХАМАС запускает ракеты из гражданских районов в секторе Газа, намеренно направляя их на израильских мирных жителей. Израиль защищается от двойного военного преступления ХАМАС. Международное сообщество должно осудить ХАМАС за его действия", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства еврейского государства.​​​​

Начавшиеся с 18:00 мск понедельника массированные ракетные обстрелы израильских городов продолжаются во вторник. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что сирены воздушной тревоги звучат в городах Ашкелон и Сдерот на юге Израиля, а также в населенных пунктах в районах, граничащих с палестинским анклавом.

За вечер понедельника из Газы было выпущено по Израилю 150 снарядов, за ночь вторника - более 200 ракет, сообщила ранее армейская пресс-служба. В ответ израильские военные поразили порядка полутора сотен военных целей радикальных организаций в секторе, указали военные.