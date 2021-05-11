В ОПЗЖ назвали беззаконием предъявление обвинений в госизмене Медведчуку и Козаку

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) считает противозаконным предъявление обвинений в госизмене главе ее политического совета, депутату Верховной рады Виктору Медведчуку, а также его коллеге по парламенту Тарасу Козаку. Об этом говорится в заявлении политической силы, распространенном на ее официальном сайте во вторник.

"Не сумев доказать обоснованность последовавших до этого репрессий, принявших вид санкций, карательная машина полицейского государства пошла на новое беззаконие заявила о выдвижении подозрений Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку", - говорится в заявлении партии.

Проведение украинскими правоохранителями обысков в офисе ОПЗЖ, а также в доме Медведчука и предъявление обвинений в госизмене ему и Козаку не помешают партии продолжать вести активную политическую деятельность, говорится в заявлении.

"Обыски, проведенные дома у Виктора Медведчука и у члена политсовета партии Тараса Козака, выдвижение им подозрений [предъявление обвинений], очередной обыск, проведенный в офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", являются местью и расправой над председателем политсовета самой крупной оппозиционной партии "Оппозиционной платформы - За жизнь". Несмотря на беспрецедентное давление и угрозы, использование административного ресурса и нападения национал-радикалов, пользующихся полной поддержкой власти [президента Украины Владимира] Зеленского, партия продолжает активную политическую деятельность", - сказано в заявлении.