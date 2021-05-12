СМИ: в городах на севере Израиля происходят стычки арабских жителей с поселенцами

ТАСС, 12 мая. Арабские жители городов и населенных пунктов на севере Израиля присоединились во вторник к акциям протеста, которые проходят в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. Как сообщил вещающий из Бейрута панарабский телеканал Al Mayadeen , многолюдная демонстрация в Умм-эль-Фахме в поддержку палестинцев вылилась в стычки с полицейскими силами. Правоохранители применяют слезоточивый газ и резиновые пули, поступают сведения о пострадавших.

В Акко и Бака-эль-Гарбии (округ Хайфы) происходят ожесточенные уличные столкновения арабов с еврейскими поселенцами. В свою очередь мэр Лода потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху направить в этот город армейские подразделения, поскольку, по его словам, ситуация там "выходит из-под контроля властей". Как передал Al Mayadeen, в ходе вспыхнувших беспорядков толпы арабских подростков начали поджигать автомобили израильтян. В Лоде имела также место попытка поджога одной из синагог.

Волнения в арабских районах ширятся на фоне ракетных обстрелов территории Израиля, которые ведут отряды радикального движения ХАМАС, базирующиеся в секторе Газа. Израильские ВВС наносят ответные удары по наземным целям.