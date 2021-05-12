Пентагон не стал раскрывать численность войск в Афганистане

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты после начала вывода войск из Афганистана не станут раскрывать численность контингента из-за опасений, связанных с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Пентагона.

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"По мере продолжения вывода войск американские представители будут осторожны в том, чтобы не раскрыть численность военного контингента в Афганистане, поскольку в противном случае это даст талибам определенный уровень осведомленности о ситуации", - отметили в ведомстве.

"Мы должны обеспечивать безопасность персонала, особенно в условиях вывода. <...> Мы должны учитывать то, что может противостоять процессу. Если мы чему-либо уделим меньше внимания, это будет безответственно с нашей стороны", - приводятся слова пресс-секретаря министерства Джона Кирби. По словам Кирби, в Пентагоне заинтересованы в политическом решении конфликта, в том числе путем урегулирования между афганским правительством и талибами. Как отметил пресс-секретарь, США будут оказывать логистическую поддержку афганским вооруженным силам.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила 29 апреля, что США начали вывод войск из Афганистана и в регион направлены дополнительные силы и средства в целях предосторожности.

14 апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года, хотя прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом подписала в феврале 2020 года в Дохе мирное соглашение с движением "Талибан", согласно которому Вашингтон обязался вывести свои войска, равно как и войска союзников, к 1 мая 2021 года. Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, фактически заявивших о том, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств.