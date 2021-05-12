Посол в РФ: Палестина заинтересована в установлении мира с Израилем и прекращении насилия

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Палестина выступает за прекращение насилия в Восточном Иерусалиме и заинтересована в достижении мира с Израилем. Об этом заявил в среду посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль на онлайн-конференции.

"Политика, которую проводит Израиль, не соответствует его интересам, потому что в интересах Израиля достижение мира с палестинцами, - сказал он. - Любая военная эскалация может привести только к усилению насилия, гибели мирных людей, разрушению городов и деревень. Поэтому мы выступаем за прекращение насилия, за то, чтобы международное сообщество, ООН выступили сейчас решительно с тем, чтобы дольше не проливалась кровь мирных людей".

Палестина благодарна России за поддержку решений ООН о статусе Иерусалима, добавил Абдель Хафиз Нофаль. "Мы выступаем за то, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей палестинского государства. Правые круги Израиля выступают за то, чтобы весь Иерусалим стал столицей Израиля. Мы отвергаем это, в этом плане нас поддерживает Россия и другие наши друзья", - сказал дипломат.

"На прошлой неделе палестинский министр иностранных дел провел долгие переговоры с господином [министром иностранных дел России Сергеем] Лавровым. Мы четко заявили, что такая ситуация не может продолжаться далее. И мы благодарим российскую сторону за поддержку нашей позиции", - добавил посол.

С понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа обмениваются ударами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. К настоящему времени по Израилю из Газы было выпущено более тысячи ракет. Большая часть перехвачена системами ПВО "Железный купол", но некоторые упали на улицы израильских городов. Несколько израильтян погибли, десятки получили ранения. Палестинская сторона в свою очередь заявляет о по меньшей мере 43 убитых, включая 13 детей, и 296 раненых в результате ударов авиации армии Израиля по сектору Газа.