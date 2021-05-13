Судья в США признал наличие отягчающих обстоятельств в деле экс-полицейского Шовина

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Судья в США согласился с наличием отягчающих обстоятельств в деле бывшего полицейского Дерека Шовина, который был признан виновным в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда в мае прошлого года. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press .

По мнению правосудия, Шовин превысил полномочия, производя задержание Флойда с особой жестокостью. В частности, речь идет о том, что экс-полицейский удерживал афроамериканца на земле даже после того, как тот потерял сознание и не подавал признаков жизни, а также подвергал его физическому и психологическому давлению. Вместе с тем судья признал, что Шовин совершил преступление в составе группы лиц в присутствии детей. Обратить внимание на эти обстоятельства судью просила сторона обвинения.

Наличие отягчающих обстоятельств может привести к тому, что Шовин будет 25 июня приговорен к более длительному сроку заключения, чем предполагалось ранее. При этом, по мнению экспертов, опрошенных АP, ему по-прежнему вряд ли грозит максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком на 40 лет.

Рассмотрение дела Шовина в суде началось 8 марта. 20 апреля жюри присяжных признало его виновным по трем пунктам обвинения, включая убийство второй и третьей степени. Защита бывшего полицейского подала апелляцию с требованием пересмотра дела, настаивая на том, что бывший полицейский не имел возможности рассчитывать на справедливый суд из-за широкой досудебной огласки дела.

Как отмечает телеканал Fox News, хотя Шовину грозит максимальный срок в виде 40 лет лишения свободы, эксперты полагают, что, скорее всего, его отправят за решетку на срок от 12 до 30 лет. Причем, согласно законодательству штата Миннесота, за примерное поведение его могут условно-досрочно освободить после того, как он отсидит две трети срока наказания.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты, сопровождавшиеся беспорядками. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.