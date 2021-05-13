Аббас указал Блинкену на важность политического урегулирования конфликта с Израилем

КАИР, 13 мая. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке. Как сообщило в четверг информационное агентство WAFA , в ходе беседы палестинский лидер указал на необходимость поиска политического решения проблемы на основе международного права.

Между тем, по словам Аббаса, Израиль должен прекратить агрессивные действия в отношении палестинского народа, в частности в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Помимо этого, отметил он, израильская сторона должна покинуть оккупированные палестинские территории.

В свою очередь Блинкен подчеркнул важность прекращения насилия в регионе, подтвердив стремление США прилагать все усилия для того, чтобы помочь сторонам конфликта найти выход из сложившейся ситуации. Как уточняет WAFA, беседа состоялась по инициативе американской стороны.

Ранее в среду Аббас провел в городе Рамалла встречу лидеров Организации освобождения Палестины и движения ФАТХ, на которой обсуждались последние события в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

Как проинформировал ранее Минздрав прибрежного анклава, жертвами непрекращающихся с понедельника израильских ударов по сектору стали 67 палестинцев, в том числе 17 несовершеннолетних лиц и шесть женщин. Порядка 388 человек получили ранения. Между тем вследствие ударов палестинских радикалов по ряду израильских городов, как сообщалось, погибли не менее шести израильтян.