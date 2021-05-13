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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Fox: в США выплатят $35 млн полицейским, уволившимся из-за протестов после смерти Флойда

По данным телеканала, речь идет по меньшей мере о 200 сотрудниках правоохранительных органов и пожарных

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Власти Миннеаполиса намерены выплатить в среднем по $175 тыс. в качестве компенсации полицейским, уволившимся на фоне протестов после смерти Джорджа Флойда. Об этом в четверг сообщил телеканал Fox News.

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По его данным, речь идет по меньшей мере о 200 сотрудниках правоохранительных органов и пожарных, а общая сумма выплат составит $35 млн. Указывается, что большинство из них уволились в результате ранений или посттравматического стресса, полученных в ходе беспорядков. Выплаты будут производиться в течение нескольких лет.

По информации телеканала, после массовых увольнений в городе был зафиксирован всплеск преступности.

Флойд умер после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием. После его смерти в США прошли массовые протесты, сопровождавшиеся беспорядками. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. Власти Миннеаполиса выплатили $27 млн компенсации в ходе урегулирования гражданского иска родственников Флойда.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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