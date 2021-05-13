МИД Британии призвал участников арабо-израильского конфликта прекратить насилие

ЛОНДОН, 13 мая. /ТАСС/. Великобритания призвала все стороны арабо-израильского конфликта прекратить его эскалацию. Об этом в четверг заявил заместитель главы МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, в ведении которого находится Ближний Восток и страны Северной Африки.

"Важно, чтобы обе стороны сделали шаг назад. Мы стали свидетелями невиданных ракетных обстрелов Израиля. Мы хотим, чтобы они прекратились", - сказал он в эфире телеканала Sky News.

С понедельника между Израилем и приморским палестинским анклавом продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

Как проинформировал ранее Минздрав прибрежного анклава, жертвами непрекращающихся с понедельника израильских ударов по сектору стали около 70 палестинцев. Порядка 388 человек получили ранения. Между тем вследствие ударов палестинских радикалов по ряду израильских городов, как сообщалось, погибли не менее шести израильтян.