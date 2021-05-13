СМИ: подачу электричества прекратили в пригороде Газы после ударов ВВС Израиля

ТАСС, 13 мая. Подача электричества прекращена в западном предместье Эль-Рималь города Газа в одноименном секторе в результате ударов израильской авиации. Об этом сообщил в четверг катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на Электрическую компанию Газы.

Ранее Седьмой канал израильского телевидения сообщил, что Армия обороны Израиля нанесла удар по подразделению военного крыла движения ХАМАС, запускавшему из северной части сектора Газа противотанковые ракеты по израильской территории.

С 10 мая израильская армия и палестинские радикалы в секторе Газа не прекращают обмен ракетными ударами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев. Согласно данным Израиля, за это время по его территории было выпущено свыше 1,6 тыс. ракет. Командование израильской армии в настоящее время рассматривает вопрос о проведении наземной операции в Газе.