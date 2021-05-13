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Палестино-израильский конфликт

СМИ: подачу электричества прекратили в пригороде Газы после ударов ВВС Израиля

Седьмой канал израильского телевидения ранее сообщил, что Армия обороны Израиля нанесла удар по подразделению военного крыла движения ХАМАС

ТАСС, 13 мая. Подача электричества прекращена в западном предместье Эль-Рималь города Газа в одноименном секторе в результате ударов израильской авиации. Об этом сообщил в четверг катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на Электрическую компанию Газы.

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Ранее Седьмой канал израильского телевидения сообщил, что Армия обороны Израиля нанесла удар по подразделению военного крыла движения ХАМАС, запускавшему из северной части сектора Газа противотанковые ракеты по израильской территории.

С 10 мая израильская армия и палестинские радикалы в секторе Газа не прекращают обмен ракетными ударами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев. Согласно данным Израиля, за это время по его территории было выпущено свыше 1,6 тыс. ракет. Командование израильской армии в настоящее время рассматривает вопрос о проведении наземной операции в Газе.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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