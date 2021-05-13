СМИ: ХАМАС заявило о запуске ракеты в направлении израильского аэропорта Рамон

КАИР, 13 мая. /ТАСС/. Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о запуске ракеты типа "Аяш" радиусом действия 250 км в направлении израильского аэропорта Рамон в долине Тимна на юге страны. Об этом сообщила в четверг палестинская радиостанция Dunya Al Watan .

Помимо этого, по словам представителя движения Абу Обейды, в направлении израильских городов, в частности Беэр-Шевы и Тель-Авива, только что выпущено более 100 ракет. В ХАМАС также призвали все международные авиакомпании отказаться от полетов в регионе.

Обейда подчеркнул, что новые удары стали ответом ХАМАС на недавние разрушения гражданской инфраструктуры со стороны Израиля в секторе Газа и гибель своих бойцов.

Ранее, как информировало палестинское агентство WAFA, в результате обстрелов прибрежного анклава со стороны Израиля в течение последних нескольких часов сильно пострадали объекты гражданской инфраструктуры, полностью разрушен жилой шестиэтажный дом.

С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

Как проинформировал ранее Минздрав прибрежного анклава, жертвами непрекращающихся с понедельника израильских ударов по сектору стали 83 палестинца, в том числе 17 несовершеннолетних лиц и семь женщин. Порядка 487 человек получили ранения. Между тем вследствие ударов палестинских радикалов по ряду израильских городов, как сообщалось, погибли не менее шести израильтян.