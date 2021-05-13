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Палестино-израильский конфликт

ВВС Израиля заявили, что сбили летевший со стороны сектора Газа дрон

Наземные службы наблюдения за воздушным пространством отследили всю траекторию полета БПЛА до момента его падения

ТАСС, 13 мая. ВВС Израиля сообщили в четверг об уничтожении дрона, который пересек границу еврейского государства со стороны сектора Газа. Соответствующая запись опубликована на официальной странице израильских ВВС в Twitter.

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Наземные службы наблюдения за воздушным пространством отследили всю траекторию полета дрона до момента его падения.

Газета The Jerusalem Post сообщила в четверг о падении в израильском районе Шаар-ха-Негев на границе с Газой БПЛА со взрывным устройством. Устройство было обезврежено сапером. Никто не пострадал.

С 10 мая израильская армия и палестинские радикалы в секторе Газа не прекращают обмен ракетными ударами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев. Согласно данным Израиля, за это время по его территории было выпущено свыше 1,6 тыс. ракет. Командование израильской армии в настоящее время рассматривает вопрос о проведении наземной операции в Газе.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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