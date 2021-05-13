Журналистка CNN сообщила, что власти США вывезли из Израиля 120 военных и гражданских лиц

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Американское руководство вывезло около 120 военнослужащих и гражданских лиц из Израиля на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом журналистка телекомпании CNN Барбара Старр сообщила в четверг в Twitter со ссылкой на источник в Министерстве обороны США.

По информации источника в Пентагоне, территорию Израиля военно-транспортным самолетом C-17 покинули около 120 военных и членов обслуживающего персонала из числа гражданских лиц, которые занимались подготовкой к учениям. Они доставлены в Германию.

С 10 мая израильская армия и палестинские радикалы в секторе Газа не прекращают обмен ракетными ударами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев. Согласно данным Израиля, за это время по его территории было выпущено свыше 1,6 тыс. ракет, убиты шесть израильтян. Командование израильской армии в настоящее время рассматривает вопрос о проведении наземной операции в Газе.

Жертвами не прекращающихся с понедельника ударов по сектору Газа стали 86 палестинцев, еще почти полтысячи получили ранения.