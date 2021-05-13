США считают, что есть "фундаментальная разница" между операциями Израиля и ударами ХАМАС

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. США считают, что между операциями Израиля и ракетными ударами ХАМАС есть "фундаментальная разница", но призывают всех к деэскалации. Об этом заявил в четверг госсекретарь Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой австралийского МИД Марис Пейн.

"Израиль имеет право защищать себя от ракетных атак. Есть фундаментальная разница между террористическими организациями и ХАМАС, которые наносят удары по гражданским лицам, и Израилем, который защищает себя, - сказал он. - Но мы глубоко обеспокоены гибелью людей. Палестинцы имеют право жить в мире и безопасности, как и израильтяне. Мы усердно работаем над тем, чтобы призывать все стороны к деэскалации, успокоению [ситуации]".

Блинкен отметил, что Соединенные Штаты предлагают провести заседание Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку в начале следующей недели.

Главу американской дипломатии попросили прокомментировать просьбу США отложить проведение открытой встречи СБ ООН по Палестине и Израилю до 18 мая. "Мы открыты для открытой дискуссии в ООН и поддерживаем ее. Я думаю, что это произойдет в начале следующей недели. Я надеюсь, что это даст некоторое время для того, чтобы дипломатия оказала определенный эффект, - ответил Блинкен, - а также посмотреть, сможем ли мы действительно добиться реальной деэскалации, а затем продолжить рассмотрение этого вопроса в ООН в данном контексте".

Ранее в китайском постпредстве при ООН ТАСС подтвердили, что встреча 14 мая по ближневосточному конфликту не состоится, "так как члены СБ не смогли прийти к консенсусу относительно ее проведения". Из-за виртуального формата заседаний Совет Безопасности не может провести процедуру голосования по повестке встречи. Таким образом, возражение лишь одной страны фактически накладывает вето на обсуждение данной темы. При очном формате блокирование обсуждения было бы возможно только при голосовании против большинства из 15 стран. Россия неоднократно призывала к возвращению встреч СБ ООН в очный формат.

Ранее также из-за позиции США СБ ООН на двух закрытых экстренных заседаниях не удалось согласовать общее заявление с призывом к деэскалации. Как стало известно ТАСС, Вашингтон настаивал на том, чтобы в документе осуждались действия радикального палестинского движения ХАМАС.