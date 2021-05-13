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США не удовлетворены исследованием обстоятельств распространения COVID-19 со стороны ВОЗ

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. США не удовлетворены исследованием обстоятельств распространения коронавируса со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и настаивают на продолжении такой работы. Об этом заявил в четверг госсекретарь Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой австралийского МИД Марис Пейн.

"Мы не удовлетворены первоначальным расследованием. Мы поддерживаем продолжение расследования, чтобы выяснить, что произошло с COVID-19, - сказал Блинкен. - Это очень важно, потому что нам необходимо понять, что произошло, если мы хотим располагать лучшими возможностями для предотвращения этого в будущем".

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